Wesley Sneijder noemt oorzaak waarom Schreuder bij Tadic blijft zweren

Bij Ajax loopt het dit seizoen onder Alfred Schreuder voor geen meter. Toch blijft Dusan Tadic ondanks alles op het terrein staan.

Voor veel volgers van Ajax moet Dusan Tadic niet meer opgesteld worden. Analist Wesley Sneijder haalt aan hoe het komt dat Alfred Schreuder hem maar blijft opstellen bij Ajax.

Tadic en Schreuder hebben met Milos Malenovic immers dezelfde zaakwaarnemer, zo klinkt het bij Veronica Inside. “Het zou kunnen dat Tadic en zijn zaakwaarnemer toch een stukje van macht hebben”, zegt Sneijder. “Ik denk echt dat ik gelijk heb. Ik hoor links en rechts nog weleens wat dingen, ook intern.”

“Spelers vinden het ook niet meer fijn. Ze hebben geen moeite met de trainer, maar wel met de hele gang van zaken. Het is binnen Ajax duidelijk dat de zaakwaarnemer van Tadic heel veel macht heeft. Dat is nooit zo geweest bij Ajax, dat een zaakwaarnemer zoveel macht had. Misschien is het zo gelopen na het vertrek van Marc Overmars: er was even niemand.”