🎥 Weeral discussie in Challenger Pro League over ontbreken van VAR: "Dan krijg je toestanden zoals dit"

Lommel ging in de slotfase tegen Club NXT de boot in en daar was achteraf heel wat om te doen. De jonge Bruggelingen kregen immers een strafschop die er nooit had mogen komen. En de kritiek op het ontbreken van een VAR kreeg alweer een nieuwe dimensie.

In minuut 87 maakte Lommel-verdediger Eric Monjonell een fout op Romeo Vermant. Op de beelden is duidelijk te zien dat het buiten de zestien gebeurde, maar scheidsrechter Tom Stevens legde de bal - na overleg met zijn grensrechter - op de stip. Vermant maakte daardoor de 3-4.

Trainer Nicky Hayen begreep de frustratie bij Lommel. "Wij hebben dit seizoen al twee keer in het zand moeten bijten door beslissingen van de scheidsrechters", gaf hij aan bij HLN. "Het is natuurlijk triestig dat er in de Challenger Pro League geen VAR aanwezig is. Dan krijg je geen toestanden als deze. Het was duidelijk buiten de zestien, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Lommel-coach Steve Bould baalde. "Scheidsrechter Stevens deed ons de das om. Ik kan mijn jongens niks verwijten. We hebben gestreden als leeuwen en de supporters kregen een doelpuntenfestival. Alleen is het frustrerend dat we onverdiend met lege handen achterblijven."