Peter Crouch ziet waarom het niet loopt met Tielemans: "Dat maakt het verschil"

Met 5 op 30 beleeft Leicester City in de Premier League een verschrikkelijk slechte start.

Tegen Crystal Palace wist Leicester zaterdag dankzij een 0-0-gelijkspel nog een puntje te pakken, maar met amper vijf punten na tien wedstrijden mag je van een absolute crisis spreken.

Daar maken ook enkele Belgen deel van uit, met onder hen vooral Youri Tielemans die van bijzonder dichtbij gevolgd wordt. Dat is het gevolg van het feit dat hij deze zomer op vertrekken stond.

“Ik denk dat hij met die transfer in zijn hoofd zit, net zoals nog een paar spelers bij Leicester”, zegt oud-speler Peter Crouch bij BT Sports. “Wanneer dat het geval is, dan gaan je prestaties vaak met een paar procent achteruit. Dat maakt bij een club als Leicester het verschil tussen een subtopper of een ploeg die onderin tegen de degradatie moet vechten.”