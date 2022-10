Xavi groots in de nederlaag van FC Barcelona tegen Real Madrid

FC Barcelona ging zondag met 3-1 onderuit in de clasico tegen Real Madrid.

FC Barcelona is de koppositie in de Primera Division kwijt na een 3-1-nederlaag tegen Real Madrid. Zij voeren het klassement nu aan met drie punten voorsprong.

“Ze hebben ons verslagen op volwassenheid, door te weten hoe je dit soort wedstrijden moet spelen. We waren hierin minder dan onze tegenstanders en daarom hebben we verloren. Zij hebben een ploeg die op dit moment volwassener is”, zei de trainer achteraf.

Ancelotti was tevreden met de prestatie van zijn ploeg. “We waren het betere team, sterker, we konden goed onder de druk uit spelen. Verdedigend speelden we goed als een team, we hebben de wedstrijd gewonnen in de eerste helft.”