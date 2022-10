Bayern München moet goudhaantje tijdje missen door blessure

Bayern München zal het een tijdje moeten stellen zonder Leroy Sané die nochtans aan een sterk seizoen bezig is.

Sané moest zondagavond de strijd noodgedwongen staken in de 5-0-overwinning van Bayern München tegen Freiburg. Dat gebeurde een kwartier voor tijd.

De 26-jarige speler had toen al een goal en twee assists op zijn naam gezet. De club laat weten dat hij een scheurtje in de linkerdij heeft en dus even out zal zijn.

Een domper voor Bayern, want Sané scoorde dit seizoen al tien goals en deelde zes assists uit. Bayern staat met 19 op 30 op vier punten van leider Union Berlin. In de Champions League hebben ze 12 op 12.