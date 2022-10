Is een contractverlenging simpelweg geen optie meer? 'Trossard heeft keuze uit vier topclubs... en twee daarvan hebben een extra troefkaart in handen'

De strijd om Leandro Trossard lijkt in januari los te barsten. Na Chelsea FC en Atlético Madrid hebben nog twee geïnteresseerde clubs zich gemeld bij Brighton & Hove Albion.

Volgens The Mirror hebben ook AC Milan en Newcastle United de Rode Duivel op de verlanglijst gezet. En het moet gezegd: Chelsea FC en The Magpies lijken over de beste papieren te beschikken.

Met Graham Potter staat de voormalige coach van Trossard immers aan het roer van The Blues, maar ook Newcastle heeft een geheim wapen. Dan Ashwordt (sportief directeur, nvdr.) haalde Trossard enkele seizoenen geleden immers naar Brighon & Hove Albion.

Kansloos Brighton?

The Seagulls doen er inmiddels alles aan om de 27-jarige flankaanvaller langer aan de Engelse kust te houden, maar de kans wordt steeds kleiner. Ook Trossard is namelijk klaar voor een nieuw avontuur.