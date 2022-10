🎥 Gonzalo Higuain in tranen na zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière: "De droom is afgelopen"

Gonzalo Higuain heeft maandagavond zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière gespeeld. Hij deed dat in het shirt van Miami in de MLS.

Enkele weken geleden had Gonzalo Higuain op een persconferentie zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. Maandagavond was het zover. Met Miami FC speelde hij in de MLS in de 1/8-finales van de play-offs tegen titelverdediger New York City. New York won met 3-0.

Na de wedstrijd was Higuain emotioneel: "De droom is afgelopen. Nu start er een ander leven. Ik begreep meteen dat ik niet langer mijn geliefde sport zou uitoefenen. In mijn hoofd flitsten beelden van mijn carrière, die 17 jaar geduurd heeft en daarmee de helft van mijn leven in beslag nam. Maar ik neem afscheid met een goed gevoel, omdat ik weet dat ik tot de laatste minuut alles gegeven heb."

Higuain begon zijn carrière bij River Plate. In 2007 ging hij naar Real Madrid. Daar veroverde hij 3 titels, 1 beker en 1 supercup. In 2013 nam Napoli hem over, waar hij ook een beker en een supercup won. Nadien volgden nog 3 titels en 2 bekers bij Juventus en de Europa League in 2019 met Chelsea. In 2020 werd Higuains contract bij Juventus ontbonden en ging hij naar Miami.

Voor Argentinië speelde hij 75 keer en scoorde hij 31 keer. Hij werd in 2014 vice-wereldkampioen na een 1-0-tegen Duitsland.