Analist zeer streng voor coach na ontslag: "Dat was arrogant" en "Niet goed gedaan"

KV Mechelen nam afscheid van hoofdtrainer Danny Buijs en gaat verder met Steven Defour als T1. De analisten lieten zich uit over de situatie.

Steven Defour neemt de functie van hoofdtrainer over, voor Danny Buijs is het verhaal bij Mechelen al na twaalf speeldagen geschreven.

"Ik vind die beslissing verdedigbaar", aldus Franky Van der Elst in Extra Time. "Mechelen is een van de ontgoochelingen van het seizoen al van in het begin."

Arrogant

"Ik vond ook dat Buijs wat struggelde met systemen de hele tijd, ook qua aantal verdedigers en dergelijke. Het werkte soms van geen kanten, hij heeft naar mijn gevoel nooit het juiste kunnen vinden voor dit spelersmateriaal."

"Hij heeft het niet goed gedaan. Ik mag toch streng zijn? Drie keer gewonnen, het op twee na meeste goals tegen en zijn houding langs de lijn was een aantal keren echt arrogant."