Hoe gaat Defour het oplossen? KV Mechelen heeft amper slagkracht vooraan rondlopen, spitsen scoren samen... één keer

KV Mechelen heeft ingegrepen na de zware nederlaag tegen AA Gent. Danny Buijs werd bedankt voor bewezen diensten en Steven Defour neemt over. Maar ook voor de immens populaire Defour wordt het een moeilijke opdracht om dit KV Mechelen resultaten te laten halen. Wie gaat hij aan het scoren krijgen?

't Is een vaststelling die Buijs ook al maakte. Hij had amper slagkracht vooraan. KV Mechelen betaalde deze zomer enkel een transfersom voor Dimitri Lavalée, een verdediger. Alle aanvallende kracht werd gratis opgehaald. De tering naar de nering zetten. Maar het spreekwoord luidt ook: 'If you pay peanuts, you get monkeys'.

Storm op nul

KVM liet zowat al zijn spitsen vertrekken. Hugo Cuypers, Gustav Engvall en William Togui zochten andere oorden op. Kerim Mrabti is lange tijd geblesseerd. In hun plaats werden Julien Ngoy en Jonas Malede gehaald. Nu staan die alle twee niet echt bekend om hun neus voor doelpunten. Ngoy scoorde tien doelpunten in 56 wedstrijden voor Eupen, Malede kwam bij Gent aan twee doelpunten in 41 wedstrijden. In vier seizoen in de Israëlische hoogste klassse scoorde hij er 11 in 77 wedstrijden. Dit seizoen scoorde enkel Ngoy al... één keer.

De doelpuntenproductie dit seizoen kwam vooral van Hairemans en Schoofs, die er elk al vier scoorden. 't Is mooi meegenomen dat je middenvelders er tussen de vijf en tien per seizoen scoren, maar de mensen vooraan zouden toch het verschil moeten maken. Aanvallende middenvelder Jorge Hernandez zijn teller staat immers ook nog steeds op nul.

Net als Nikola Storm, vorig seizoen goed voor 15 goals en 6 assists. Da's een probleem. KV Mechelen speelde al heel wat wedstrijden die ze hadden kunnen winnen mits wat meer afwerking. Herinner u die eerste helft tegen Anderlecht.

Nieuwe spits

Hoe gaat Defour dat oplossen? Gaat hij teruggrijpen naar het concept van Wouter Vrancken vorig seizoen? Dat werkte. Onder Buijs KVM in een 4-3-3 terwijl Vrancken een 4-2-3-1 hanteerde. Daarbij krijgen de flankaanvallers meer ruimte. In ieder geval moet KV Mechelen budget zien vrij te maken voor een scorende diepe spits. Liefst nog iemand die een bal kan bijhouden ook. De wintermercato zou dit seizoen wel eens heel belangrijk kunnen worden, want ook de andere laagvliegers gaan zich versterken.