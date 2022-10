In het thema van het WK in Qatar: voetbalbond komt met officieel fandorp "The Desert"

In het Asiat Park in Vilvoorde poot de voetbalbond een heus fandorp neer waar alle matchen van de Rode Duivels te bekijken zijn op groot scherm op het WK in Qatar. Dat dorp zal er een zijn in oosterse sferen. Er komende verschillende plaatsen waar de fans terecht kunnen.

Zo is er onder andere ‘The Plains’, een reuzegrote koepeltent, en ‘The Dune’, een volledig aangeklede indoorhal, waar meer dan 5000 supporters tegelijk binnen kunnen. In ‘The Oasis’, een tweede hal, met een water- en zandpartij, kunnen nog eens 600 VIP-gasten terecht.

Het fandorp zal al zeker open zijn tijdens de matchen van de Rode Duivels op woensdag 23 november (België-Canada), zondag 27 november (België-Marokko) en op donderdag 1 december (Kroatië-België). Als de Duivels doorstoten naar de volgende ronde dan kunnen fans daar ook terecht voor die wedstrijden.

