Thomas Meunier geblesseerd vervangen bij Borussia Dortmund

In de zestiende finales van de Duitse beker won Borussia Dortmund woensdagavond met 0-2 van Hannover.

Thorgan Hazard en Thomas Meunier stonden bij Borussia Dortmund in het basiselftal voor de bekerpartij tegen de tweedeklasser Hannover.

Hazard zorgde in de elfde minuut voor de assist aan Moukoko voor de 0-1. Jude Bellingham verdubbelde de voorsprong een 20-tal minuten voor het einde van de match.

Thomas Meunier werd in de 63ste minuut vervangen, nadat hij in het gezicht werd geraakt. Hoe ernstig de blessure is, is niet duidelijk. Hazard werd in de 68ste minuut vervangen.