Ook topschutter Cuypers heeft het moeilijk met huidige situatie bij Gent: "Frustrerend om toe te moeten kijken"

KAA Gent moet absoluut winnen tegen Seraing om de rust in de keet te bewaren. De wisselvallende resultaten hebben de supporters op stang gejaagd en midweeks moest er zelfs uitleg gegeven worden.

De nederlaag tegen Union joeg de meegereisde supporters in het harnas tegen hun club. “Terecht”, aldus Cuypers in Het Nieuwsblad. “Het is niet dat we nu plots zullen veranderen. Anderzijds begrijp ik het ook wel dat de supporters gefrustreerd zijn met de huidige resultaten.”

Die druk kan groter worden als er nog een misstap begaan wordt. “Dat kan, maar ik voel het niet zo aan. Geen idee of andere jongens daar onder dreigen te bezwijken. Dat hoort nu eenmaal bij een profcarrière.”

“Dit is ook voor mij wel nieuw, hoor. Het is de eerste keer dat ik bij een topclub voetbal die een mindere periode kent. Nu zit ik ook af en toe op de bank. Tegen Eupen was dat omdat ik nood had aan rust, maar woensdag was het puur een keuze van de coach. Uiteraard had ik liever gestart en was het ook frustrerend om toe te moeten kijken. De samenwerking met Laurent Depoitre? Naar mijn gevoel toe kunnen we zeker samen spelen: we scoorden ook allebei de laatste twee keer dat we allebei speelden. Helaas viel het resultaat dan wel tegen en dan is het aan de coach om alles op een rijtje te zetten.”