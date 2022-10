Rennes komt met nieuws over Jérémy Doku: "Tegen dan moet hij klaar geraken"

Stade Rennes speelt zondag in Ligue 1 op bezoek bij Angers. Jérémy Doku is nog altijd niet beschikbaar.

Daar moet deze week echter verandering in komen. Maandag wordt Doku op de groepstrainingen verwacht en de bedoeling is dat hij deze week al in actie komt tegen Fenerbahce.

Zijn laatste wedstrijd speelde Doku tegen Racing Strasbourg op 1 oktober. “Het is voorzien dat Jérémy maandag de training met de groep herneemt en klaar geraakt voor de verplaatsing naar Turkije”, zei trainer Genesio op zijn persbabbel.

Doku moet dringend in actie komen, want hij wil ook naar het WK in Qatar. Sinds het EK vorig jaar zat hij door blessures echter niet meer in de selectie van bondscoach Roberto Martinez.