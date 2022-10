Fans krijgen met voorbedachte rade Mazzu buiten, maar viseren ook bestuur en voorzitter in het bijzonder

Bij Anderlecht wisten ze het, bij de politie wisten ze het, alle journalisten wisten het... De meegereisde fans van Anderlecht zochten gewoon het juiste moment om Felice Mazzu buiten te werken. De 3-1 vonden ze niet eens zo erg, want het was het uitgelezen moment. 't Is wachten op het communiqué.

Uiteraard is de positie van Mazzu door het gebeurde onhoudbaar geworden. Eigenlijk was zijn lot al bezegeld, want hij ging nooit meer de perceptie rond zijn persoon weten te keren. De publieke Anderlecht-opinie was gevormd: Mazzu is en was geen coach voor Anderlecht. Met een extra vermelding voor het bestuur en Wouter Vandenhaute in het bijzonder van de aanhang. In de ogen van de fans is hij momenteel nog een grotere boosdoener dan de coach.

Hij was het immers die icoon Vincent Kompany heeft buitengewerkt. Dat die het intussen enorm goed doet bij Burnley en van de ploeg de best voetballende ploeg van The Championship heeft gemaakt, is natuurlijk enkel koren op de molen geweest voor de Anderlecht-aanhang. Deze breuk is niet zo makkelijk te herstellen. 16 op 42 en amper goed voetbal gezien, da's niet waar Anderlecht voor staat.

Bestuur gebeten hond

Paars-wit won vijf van de 14 matchen in de competitie. De voorbije zeven wedstrijden verloren ze... zes keer. Da's pijnlijk voor supporters die de grandeur van vroeger nog meegemaakt hebben. En ze zien geen licht meer aan het einde van de tunnel. Ze eisen ook verandering in de bestuurskamer. Enkel het ontslag van Mazzu gaat hen niet kalmeren.

En dat hadden ze bij Anderlecht moeten zien aankomen. Dat voelden ze ook aankomen, maar ze reageerden er niet op. Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke hulden zich veelal in stilzwijgen. Het interview dat Verbeke enkele weken geleden gaf, viel niet meteen in goede aarde bij de fans. Er werd te veel over data gesproken en te weinig over wat echt telde: voetbal en kwaliteit.

En dat is er te weinig gehaald. Silva is de enige echte versterking. Diawara, Ishaq, Angulo, Esposito... vallen allemaal door de mand. In het verleden waren er ook al Bundu en Olsson voor wie vier miljoen elk werd uitgegeven. Raman brengt ook niet wat er van hem verwacht werd. De jeugd omringen met ervaring? Dan moet het wel de juiste ervaring zijn. Hoe dit nog goedkomt? Geen idee... Het is niet zo dat de eigenaars er nu ineens de brui aan gaan geven.