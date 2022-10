Vriendjespolitiek in de hoogste regionen? 'Rivaal van Manchester United wil Cristiano Ronaldo binnenhalen als... marketingstunt'

Cristiano Ronaldo wil in januari vertrekken bij Manchester United. De Portugees speelt onder Erik ten Hag immers niet langer de eerste viool. En er lijkt een héél opvallende transfer in de maak.

The Daily Mail weet dat Chelsea FC concreet is om Cristiano Ronaldo naar Stamford Bridge te halen. Al lijkt dan de zoveelste marketingstunt te zijn van Todd Boehly.



De Amerikaanse eigenaar van The Blues sprong sinds de overname op alles wat bewoog en werd telkenmale aan grote namen gelinkt. En dit lijkt niet anders.

Vriendjespolitiek

Bovendien is Boehly een persoonlijke vriend van Jorge Mendes. En wie is de zaakwaarnemer van CR7? Eén keer raden…