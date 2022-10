Kapitein reageert na nieuwe nederlaag Kortrijk: "In spiegel kijken, want is dramatisch aan het worden"

KV Oostende won op zondagavond van Zulte Waregem, waardoor KV Kortrijk de laatste plaats deelt met Essevee en Seraing. De Kerels beseffen dat het snel moet gaan veranderen.

Na de nederlaag in de Vlasico tegen Zulte Waregem werd een puntje gepakt bij Charleroi, maar door de thuisnederlaag tegen Westerlo is het stilaan alle hens aan dek voor KV Kortrijk.

Tij keren

"Iedereen moet echt eens goed in de spiegel kijken, want het is dramatisch aan het worden", schuwt Kristof D'Haene de harde woorden niet.

"We moeten de koppen nu bij elkaar steken en nooit opgeven. Het enige wat we nu kunnen doen is positief en bescheiden blijven en hard werken. Hopelijk kunnen we het tij rap keren."