Philippe Clement in nauwe schoentjes: fans eisen ontslag van trainer AS Monaco

In de Franse competitie verloor AS Monaco afgelopen weekend met 4-3 van OSC Lille.

Clement kwam met AS Monaco 2-3 op voorsprong, maar de wedstrijd ging alsnog met 4-3 naar de thuisploeg. Tot grote frustratie van de supporters van de Zuid-Franse club.

Het gelijkspel van vorige week en de 0-4-nederlaag in de Europa League doen de supporters schreeuwen om het ontslag van Philippe Clement. En dat gebeurt niet bepaald in fraaie bewoordingen.

Zo wordt Clement vaak verweten dat hij geen enkele speler al beter gemaakt heeft. Clement krijgt ook geregeld het verwijt dat hij bepaalde spelers helemaal mentaal kapot maakt.

Donderdag is Ferencvaros de tegenstander in de Europa League. Als Philippe Clement die wedstrijd niet wint zou het wel eens heel hard kunnen waaien in het prinsbisdom.