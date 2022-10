Een vergiftigd geschenk? Robin Veldman krijgt (tegen wil en dank) zijn kans bij Anderlecht

Robin Veldman is (voorlopig) de nieuwe coach van RSC Anderlecht. De Nederlander schuift door van bij de RSCA Futures. En dus moeten we ons afvragen: is dit een vergiftigd geschenk?

Wouter Vandenhaute benadrukte dat Robin Veldman ad interim aan de slag gaat bij RSC Anderlecht A. Maar zal dat ook de realiteit zijn? Wat als de Nederlander erin slaagt om de motor wel te doen draaien en de selectie naar hogere regionen te loodsen? Het moet gezegd: dit lijkt een vergiftigd geschenk voor Veldman. De Nederlander leverde uitstekend werk bij RSCA Futures en krijgt nu opeens een kleedkamer die de weg kwijt is voor zich. En de druk zal er zijn. “Dit is geen overgangsjaar”, liet Vandenhaute vandaag nog optekenen.” Bovendien heeft Veldman (momenteel) geen ambitie om aan de slag te gaan als T1. “Ik wil doen wat ik heel goed kan en dat is jonge talenten begeleiden en klaarstomen”, herhaalt hij elke keer wanneer de vraag komt. Toekomstige coach... op termijn Dat is nu even anders uitgedraaid. Al moet het gezegd: het paars-witte management zag in Veldman altijd al een toekomstige coach. Op termijn. Nu nog niet. En dus kan het wel eens héél lastig werken worden voor de Nederlander.