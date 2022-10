'Barça kijkt naar middenvelder van Ajax om Busquets te vervangen, maar... zal daarvoor wél miljoenen op tafel moeten toveren'

FC Barcelona is op zoek naar een vervanger voor Sergio Busquets. Youri Tielemans werd al genoemd als opportuniteit, maar de Catalaanse grootmacht lijkt de pijlen vooral op een andere speler te richten.

Edson Alvarez staat volgens SPORT héél hoog op de verlanglijst van FC Barcelona. De controlerende middenvelder van AFC Ajax is een optie om Sergio Busquets te vervangen. Barça is immers niet van plan om zijn aflopend contract te verlengen.



Enig probleem: Tielemans kan in juni gratis worden opgepikt bij Leicester City, terwijl Alvarez wel de nodige miljoenen zal kosten. De 58-voudig Mexicaans international heeft nog een contract tot medio 2025 in Amsterdam. Voor minder dan 35 miljoen euro zal hij niet op te pikken zijn.