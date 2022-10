Ook Vandenbempt ziet keuze Vandenhaute verkeerd uitdraaien: "Je kan niet zeggen dat Mazzu spelers beter heeft gemaakt"

Wouter Vandenhaute treedt niet graag op de voorgrond als voorzitter van Anderlecht, maar gisteren had hij geen andere keuze meer. Vandenhaute weet ook dat Anderlecht in een diepe crisis zit, weet Peter Vandenbempt.

"Hij oogde als een man met grote zorgen die een moeilijke beslissing heeft moeten nemen", klinkt het bij Sporza. "Felice Mazzu aanstellen was toch vooral zijn keuze. De verwachtingen waren hoog en nu moet hij weer van trainer wisselen. Vandenhaute wilde graag een voorzitter zijn die niet of niet te vaak van trainer wisselde, maar nu is het na Frank Vercauteren en Vincent Kompany al nummer 3."

Mazzu werd binnengehaald als resultatencoach, maar waarom werkte dat niet. "Dat is een hele moeilijke vraag. Wat er van Mazzu verwacht werd - met zijn ervaring en als people manager de ups en downs van onder Kompany wegwerken -, is niet gelukt. Aan inzet geen gebrek en de relatie met zijn spelers was tot op het allerlaatste moment voorbeeldig. Maar het heeft niet gewerkt. Je kan ook niet zeggen dat hij bepaalde spelers beter heeft gemaakt. Integendeel. Maar om nu te zeggen waarom, dat is heel moeilijk."