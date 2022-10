Hein Vanhaezebrouck liet hem zondag nog debuteren, nu krijgt jonge middenvelder nieuw contract

In januari speelde hij nog voor de U18, nu verlengt hij zijn contract tot 2025.

Rune Van Den Bergh (19) speelde tot 2015 bij de jeugd van Club Brugge, daarna ging hij naar Oudenaarde en in 2018 maakte hij de overstap naar KAA Gent.

Van Den Bergh maakte in januari van dit jaar de overstap van de U18 naar de belofteploeg. Daar is hij sindsdien uitgegroeid tot een sterkhouder bij de ploeg uit 1e Nationale. Van Den Bergh stond in acht van de tien matchen dit seizoen in de basis en speelde telkens de hele match.

De laatste match met Jong KAA Gent speelde Van Den Bergh niet omdat hij in de selectie zat van de eerste ploeg. Zondag tegen Seraing mocht de jonge defensieve middenvelder meteen een paar minuten invallen voor Sulayman Marreh.

Twee dagen later heeft Van Den Bergh zijn contract dus verlengd tot 2025, zijn huidige contract liep midden volgend jaar af.