Straffen na rellen in Luik kunnen Anderlecht in totaal meer dan miljoen kosten

Bij de juridische dienst van Anderlecht zullen ze met een bang hartje uitkijken naar de hoorzitting over de rellen in Luik. Dat kan hen immers een flinke financiële kater bezorgen.

Anderlecht kreeg al een boete van 50.000 euro van Pro League CEO Lorin Parys en daar kan straks nog eens 5.000 euro bovenop komen. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid van match(en) achter gesloten deuren en dan draait de club pas echt verlies. Een thuismatch brengt zo'n 750.000 euro op. Meerdere matchen achter gesloten deuren zou dus een financiële ramp betekenen.

Anderlecht kreeg vorige week ook al een boete van de UEFA voor de rellen in Londen van 50.000 euro. En ze moeten opdraaien voor de beschadigingen in het Stade Maurice Dufrasne, wat ook in de tienduizenden euro's zal oplopen. Reken daarbij nog eens de ontslagvergoedingen van Mazzu en zijn staf en je weet dat het een dure week is geworden.