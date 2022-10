Ex-club wil heel graag Cristiano Ronaldo binnenhalen, maar...

De kans dat Cristiano Ronaldo na Nieuwjaar nog voor Manchester United speelt lijkt bijzonder klein geworden.

Het botert niet tussen Erik ten Hag en Cristiano Ronaldo. De nieuwe trainer ziet in de Portugees geen basisspeler. Al maanden wordt gesproken van een vertrek. Ook zijn voormalige club Sporting in Portugal zou Ronaldo heel graag binnenhalen, zo laat trainer Ruben Amorim aan Sky Sports News weten.

Hij kreeg de vraag voorgeschoteld van Engelse journalisten op de persconferentie naar aanleiding van het duel in de Champions League van vanavond tegen Tottenham. “Ik ga op dezelfde manier reageren wanneer journalisten in Portugal me die vraag vaak stellen”, klonk het bij de trainer.

“Iedereen bij Sporting droomt van een terugkeer van Cristiano Ronaldo, maar wij hebben niet het geld om zijn salaris te betalen. En ik denk dat hij gelukkig is in Manchester. Maar hij speelt niet. Dat is het probleem."