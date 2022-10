Een terugkeer in stijl! Romelu Lukaku valt in bij Inter en scoort al na vier minuten

Na meer dan twee maanden zat Lukaku weer bij de selectie van Inter, en hij scoorde meteen.

Het was van 26 augustus geleden dat Romelu Lukaku nog speelde bij Inter. Dat ontving in de Champions League Viktoria Plzen en het had weinig moeite met de Tsjechen.

Het was wel wachten tot tien minuten voor de rust tot Inter kon scoren. Mkhitaryan zette de Italianen op voorsprong, Dzeko maakte er drie minuten voor de rust nog 2-0 van. Twintig minuten na de rust was de Bosniër daar opnieuw.

In minuut 83 dan mocht Romelu Lukaku invallen voor zijn maatje Lautaro Martinez. En Lukaku had maar vier minuten nodig om zijn eerste in deze Champions League te maken. Inter is door deze zege al zeker van de volgende ronde, Barcelona moet daardoor naar de Europa League.