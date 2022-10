Yannick Carrasco mist penalty die uitschakeling betekent voor Atlético in de Champions League

Atlético Madrid is er niet in geslaagd zijn lot in eigen handen te houden en is zelfs uitgeschakeld in de Champions League.

Het begon al slecht voor Atlético Madrid. Al na negen minuten zette Diaby Bayer Leverkusen op voorsprong. Carrasco zorgde na 22 minuten wel voor de gelijkmaker. Maar op het halfuur stond Leverkusen toch weer op voorsprong na een goal van Hudson-Odoi. Vijf minuten na de rust maakte De Paul gelijk voor Atlético op assist van Carrasco. Maar bij een gelijkspel was het wel uitgeschakeld in de Champions League. De ref had zelfs al afgefloten toen de VAR tussen kwam. Hincapié had de bal met de hand gespeeld en Atlético kreeg nog een penalty. Carrasco nam de verantwoordelijkheid om de penalty te nemen, maar doelman Hradecky redde. In de rebound raakte Carrasco ook nog de bal waardoor die niet binnen ging. Atlético blijft zo verweesd achter en moet net als Barcelona en Ajax naar de Europa League. CARRASCO MISSED THE PEN AND THEN BLOCKED THE FOLLOW UP DFKM 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Kp5EYV2WdN — ☕︎︎ (@IlMelhor) October 26, 2022