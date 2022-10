🎥 Weinigen zouden zo kalm blijven als Carrasco indien ze zo geprovoceerd werden

Mitchel Bakker, speler van Bayer Leverkusen, heeft zich niet al te collegiaal gedragen tegenover Yannick Carrasco. De Rode Duivel ging echter niet in op de provocatie.

De speler van Bayer Leverkusen kwam inderdaad op een paar centimeter van het gezicht van Yannick Carrasco, die net een beslissende penalty had gemist om Atlético Madrid in de kwalificatierace te houden, zijn vreugde uitschreeuwen. De Rode Duivel reageerde niet eens, waarschijnlijk diep in gedachten, maar de beelden gingen de wereld rond en het gedrag van Mitchel Bakker werd besproken.