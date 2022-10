Christian Burgess spreekt over zijn toekomstplannen: Premier League?

Christian Burgess voelt zich goed bij Union SG. Met zijn 31 lentes komt hij ook op een soort van kantelpunt in zijn carrière.

Afgelopen weekend liet Burgess zich nog maar eens gelden bij Union SG. Zelfs met zijn tienen ensceneerde hij mee de comeback tegen Club Brugge.

“Club dacht misschien dat de match bij 0-2 en onze rode kaart gespeeld was. Voor mij niet: die boodschap liet ik weten. Ik heb zeker een competitief kantje”, zegt Burgess aan Het Laatste Nieuws.

Over het einde van zijn carrière is hij duidelijk. “De Premier League is voorbij. Ik wil blijven in Brussel. Ik hou van Union, het gevoel van de club, de stad, de fans. Ik voel geen brandend verlangen om terug te keren naar Engeland.”