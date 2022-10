Jutgla viert doelpunten bij Club Brugge telkens op dezelfde manier: "Daarom vorm ik een driehoek met mijn vingers"

De transfer van Ferran Jutgla naar Club Brugge is een schot in de roos. De Spaanse aanvaller was dit seizoen al goed voor een totaal van acht doelpunten. En iedere keer viert hij op dezelfde manier.

De aandachtige voetbalfan heeft ongetwijfeld al opgemerkt dat Ferran Jutgla zijn doelpunten viert door een driehoek te maken met zijn vingers. En als het even kan gaat hij dat voor de camera gaan doen. “Twee jaar geleden werkte ik samen met een psycholoog die me heeft aangeraden om mijn goals te vieren op een manier die zinvol is voor mij”, doet Jutgla het verhaal achter de viering uit de doeken bij FIFA. Die driehoek doet me denken aan mijn huis in Spanje “Ik wist niet meteen wat ik moest doen”, bekent de aanvaller. “Uiteindelijk heb ik het gevonden. De driehoek doet me denken aan mijn huis in Spanje. Dat heeft ook zo’n vorm. Op die manier is elk doelpunt een eerbetoon aan familie en vrienden.”