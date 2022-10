Guess who's back? Belgische seizoensrevelatie Roméo Lavia traint opnieuw mee bij Southampton

Goed nieuws voor Southampton (en de Rode Duivels), want Roméo Lavia traint vanaf vandaag opnieuw mee bij de ploeg uit de Premier League na z'n blessure.

Roméo Lavia begon als een speer aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Bij de eerste vijf wedstrijden stond de slechts 18-jarige Belg steeds aan de aftrap. Tegen Chelsea wist hij zelfs te scoren op 30 augustus. Dat was ook meteen zijn laatste wedstrijd van het seizoen voorlopig, want hij viel uit met een hamstringblessure. In totaal miste hij al acht competitiewedstrijden, maar nu is de jonge Lavia terug mee aan het trainen bij Southampton.

"Het was echt leuk om hem opnieuw te zien spelen", vertelde Ralph Hasenhüttl op een persconferentie. "We zouden hem graag al opnemen in de selectie voor dit weekend, maar we wachten op de goedkeuring van de fysio's. We zullen dus nog even moeten wachten. Omdat hij zo lang uit is geweest en nu nog maar voor de eerste keer kon meetrainen, moeten we opletten. Het is goed om meteen zijn kwaliteit op het veld te zien, dat is fantastisch om naar te kijken", concludeerde de coach van Southampton.