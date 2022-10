Marc Grosjean trots op nieuwe kans bij Deinze: "Een groot plezier om terug te zijn in het profvoetbal"

Nadat hij aan het eind van vorig seizoen Stockay coachte en de rol van technisch directeur bij de club op zich nam, keert de 64-jarige Belgische trainer na zijn vertrek bij Seraing in januari 2022 terug in het profvoetbal.

Marc Grosjean is benoemd tot coach van Deinze, waar hij Antonio Calderon vervangt, die de afgelopen drie weken als interim-coach fungeerde. De Luikenaar keert terug naar het professionele voetbal na zijn vertrek bij Seraing in januari 2022. "Het was een groot genoegen om terug te zijn in het professionele voetbal, iets waar ik niet veel aan dacht. Toen klopte Deinze op de deur, ik was een beetje verbaasd omdat ik geen stappen had ondernomen. Naarmate de gesprekken met de club vorderden, werd ik de eerste keus en hier ben ik dan. Ik ben er heel trots op", vertelde Marc Grosjean. "De club heeft een gestructureerde, goed doordachte strategie waar ik me in kan vinden. Van mijn kant heb ik ook een welomschreven filosofie die ik aan de spelers en de staf wil doorgeven. Mijn doel is om iedereen zo snel mogelijk aan boord te krijgen", aldus de voormalige coach van Union Saint-Gilloise, Virton en RFC Liège.

Deinze werd afgelopen weekend verslagen door Club NXT en staat nu onderaan in de Challenger Pro League met 8 punten in 10 wedstrijden. "Het tussenseizoen was erg druk met de verandering van eigenaar, de andere strategie die werd uitgevoerd en veel heen en weer gepraat in de ploeg. De mayonaise pakte niet en dan gebeuren zulke zaken. De positie in het klassement komt niet overeen met de ambities van dit seizoen, maar we staan op redelijke afstand van de andere teams voor ons. De top 6? Ja, het is logisch om aan het begin van het seizoen naar de top zes te streven, maar we staan momenteel laatste en we moeten vrijdagavond de volgende wedstrijd tegen de beloften van Standard zien te winnen. Daarna bekijken we het wedstrijd per wedstrijd tot het einde van het kalenderjaar, en pas dan zullen we onze doelstellingen bepalen. We moeten beter worden", verklaarde Grosjean.

© photonews

De voormalige verdediger is tevreden over zijn eerste dagen aan het hoofd van Deinze. "De infrastructuur, het personeel en de werkomstandigheden zijn onberispelijk. Het hoge niveau in de Pro League. Er is nu een enorme hoeveelheid werk te vervullen", voegde hij eraan toe voordat hij zijn ploeg doornam. "Verschillende belangrijke spelers zijn geblesseerd zoals Kenneth Schuermans, Jur Schryvers en Mamadou Koné. Er zit kwaliteit in deze kern en we zullen collectief de oplossing moeten vinden, ook al zijn er enkele tekortkomingen op bepaalde posities", aldus Grosjean, die zal worden bijgestaan door zijn assistent-coach Frederic De Meyer.

Door aan te sluiten bij de huidige hekkensluiter van de Challenger Pro League heeft de Belgische coach het amateurvoetbal achter zich gelaten. Een heilzaam intermezzo. "Ik was coach en daarna technisch directeur van Stockay en ook directeur van de Emilio Ferrera Academy in Flémalle. Ik had er veel plezier in en ik had een zeker evenwicht gevonden. Het was een zeer moeilijke beslissing, maar mijn vrienden Jean-Pierre Dalla Costa (voorzitter van Stockay) en Emilio zeiden me ervoor te gaan toen Deinze op mijn groen licht wachtte", besloot Marc Grosjean.