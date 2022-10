Rode Duivel wil blijven, maar Real Madrid-voorzitter duwt hem naar de uitgang: 'Deze twee clubs zijn concreet voor Hazard'

Het hoofdstuk van Eden Hazard bij Real Madrid is geschreven. De Rode Duivel is zelf dan wel niet geneigd om in januari een transfer te maken, maar Florentino Perez wil wél doorduwen.

Eden Hazard speelt dan wel zo goed als niet bij Real Madrid, maar de Rode Duivel - en zijn gezin - heeft het wél naar zijn zin in de Spaanse hoofdstad. Lees: daar zullen de zon en de centen voor iets tussen zitten. Don Balon weet dat Hazard het seizoen dan ook liefst zou uitdoen (op de bank) bij Real Madrid om komende zomer de mogelijkheden te bekijken. Dat is echter zonder Florentino Perez gerekend. De voorzitter van De Koninklijke wil Hazard na het WK naar de uitgang begeleiden. Twee concrete opties Momenteel zijn er twee clubs die concrete interesse tonen: Newcastle United en Galatasaray SK. Het is nog maar de vraag of Hazard een avontuur bij The Magpies ziet zitten, terwijl Cim Bom Bom wellicht de centen niet heeft om aan zijn looneisen te voldoen.