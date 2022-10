Ngoy ziet zich beter renderen onder Defour: "Ik krijg meer bewegingsvrijheid dan onder Danny Buijs"

Bij KV Mechelen rekenen ze op Julien Ngoy om de doelpunten te maken. Die heeft vertrouwen opgedaan na de gescoorde penalty tegen Eupen en werkt zo aan zijn productiviteit.

Hij kreeg wel al kritiek nadat hij zeven wedstrijden op rij niet gescoord had. "Ik lees geen kranten en bekijk de reacties op ­sociale media niet. En zeker niet als het negatieve kritiek is. “T'es nul”, daar ben ik daar niets mee. Ik heb inderdaad nog maar ­weinig ­gescoord en uiteindelijk is dat wel mijn job", zegt hij in GvA.

Onder Steven Defour wordt er wel aanvallender gespeeld en dat zorgt ook dat hij meer in positie komt. “Ik kreeg in de afgelopen twee matchen al meer kansen dan alle matchen voordien. Ik heb nu een vrijere rol. Danny (Buijs, red.) zag me echt als een targetspits. Bij Steven (Defour, red.) speel ik nog altijd in de spits, maar heb ik veel meer bewegingsvrijheid om uit te wijken naar de flanken. Bij Eupen speelde ik vorig jaar achter de spits, in steun van Prevljak, met meer bewegingsvrijheid. Het jaar daarvoor kon ik acties maken vanop links. Kijk naar mijn doelpunt tegen Standard. Ik ga die bal helemaal halen op links. De ­vorige coach riep altijd dat ik dat niet mocht doen."