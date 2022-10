Martinez laat er geen twijfel over bestaan dat Eden Hazard basisspeler zal zijn op het WK: "Hij is dat niet gewend"

De bondscoach had in gesprek met VTM Nieuws heel veel lof voor Leandro Trossard, maar hij liet er ook geen twijfel over bestaan wie de concurrentiestrijd links in de pocket zal winnen. Dat is Eden Hazard, die amper speelt bij Real Madrid.

Hazard heeft dit seizoen nog maar 98 minuten in La Liga gespeeld en 131 in de Champions League. "Maar er kan geen discussie bestaan over het belang van Eden voor de nationale ploeg, met zijn carrière en ervaring. Hij was een van de sleutelspelers in 2018 - ook dat is een belangrijke ervaring. We mogen niet onderschatten wat een fitte en frisse Hazard kan brengen."

Dus twijfelt hij niet om hem in de basis te zetten. "Want Eden is een speler die wedstrijden meer kan beïnvloeden als hij start. Hij is het niet gewend om het tempo van een wedstrijd te moeten oppikken als invaller. Vincent Kompany was het perfecte voorbeeld op het WK in Rusland. Hij had lang niet gespeeld en werkte dan vier opeenvolgende wedstrijden in zeer korte tijd af. Dat komt omdat je 24 uur met elkaar kunt werken én door de adrenaline op een WK. We zullen Eden iedere dag helpen om zijn beste niveau te bereiken."