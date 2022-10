🎥 Hallo Roberto? Rode Duivel laat van zich horen met hattrick als invaller

Als het gaat over het vormpeil van onze spitsen, lijkt het wel goed te komen voor de Rode Duivels. Lukaku heeft nog enkele weken om zich klaar te stomen voor het WK na zijn blessure maar ook een andere spits lijkt in vorm te zijn.

Hoewel hij van de trainer nog op de bank begon in het duel tegen Toulouse, mocht Openda op het uur toch opdraven toen Lens nog op 0-0 stond. De spits had al niet mer gescoord sinds begin september en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd.

Het heeft hem blijkbaar geprikkeld want Openda zorgde er met een hattrick voor dat Lens met 3-0 ging winnen van Toulouse, de eerste hattrick in de carrière van de vooramlige aanvaller van onder meer Club Brugge.

En zo zet hij zijn kandidatuur voor het WK extra kracht bij. De bondscoach had vrijdag aan de media laten weten dat hij zijn voorselectie van 55 spelers heeft opgedeeld in drie groepen, wellicht zit Openda ook in één van die groepen. Met zijn eerste hattrick uit zijn carrière hoopt hij de bondscoach te hebben overtuigd om voor hem een plaatsje vrij te laten op het vliegtuig richting Qatar.