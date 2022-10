🎥 Hij blijft maar gaan: Trossard zet Chelsea en voormalige coach al vroeg op achterstand

Leandro Trossard verkeert in de vorm van zijn leven. Ook vandaag schoot hij al snel weer raak voor Brighton.

Voor Trossard en Brighton staat er vannamiddag een speciale wedstrijd op het programma tegen Chelsea. Ze spelen namelijk tegen Graham Potter, de coach die hen dit seizoen verliet voor een avontuur bij de Londense grootmacht. Kaoru Mitoma, die vorig jaar nog uitgeleend werd aan Union Sint-Gillis, stond vandaag voor de eerste keer aan de aftrap.

Meteen liet de Japanner zijn waarde blijken. Na enkele minuten zit Trossard er goed tussen als Chelsea aan het uitvoetballen is. Mitoma komt in balbezit, schakelt vervolgens drie verdedigers uit van de Blues en legt de bal terug op Trossard. De Belg passeert op zijn beurt Kepa en legt de bal mooi in het hoekje met z'n linker. Trossard verkeert in de vorm van zijn leven, dat is wel duidelijk!