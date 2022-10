Andreas Wieland kijkt met Beerschot RSCA Futures in de ogen: "We zullen alles moeten geven om de punten thuis te houden"

Vanavond ontvangt Beerschot RSCA Futures in eigen huis. Ondanks de trainerswissel bij de bezoekers betwijfelt Andreas Wieland of er veel zal veranderen bij jongelingen van Anderlecht.

“We zullen de opstelling en de wedstrijd in het oog houden”, aldus Wieland tegenover Gazet van Antwerpen. “Al verwacht ik niet dat de trainerswissel een grote impact zal hebben op de wedstrijd van de beloften. Met Guillaume Gillet hebben ze nu een andere trainer, maar bij Anderlecht hebben ze een duidelijke missie. Een andere naam voor de ploeg zal niets veranderen aan hun stijl van voetballen.”

De RSCA Futures hebbend dit seizoen al laten zien dat ze goed kunnen voetballen. De trainer van Beerschot onderschat de tegenstander dan ook niet. “Voor mij is het een van de meest getalenteerde ploegen in deze competitie. Ook zonder de jongens die hun kans krijgen bij de A-kern lopen er nog goede spelers rond. Die Luca Monticelli, die de voorbije matchen de plaats van Stassin in de spits innam, is ook een goeie. We kunnen het ons niet veroorloven om de wedstrijd aan 70% aan te vatten. We zullen alles moeten geven om de punten thuis te houden.”

Beerschot staat momenteel 4de in de Challenger Pro League met 17 punten uit 10 wedstrijden. De RSCA Futures staan op een 5de plaats met 16 punten.