Bundesliga: Leverkusen kan weer niet winnen, Bayern walst over Mainz, linksachter Thorgan Hazard wint bij Frankfurt

In de Bundesliga werden op zaterdag vijf wedstrijden gespeeld.

Bayern München kende thuis tegen Mainz geen problemen. Bij de rust stond het al 3-1 voor na goals van Gnabry, Musiala en Mané voor Bayern, Widmer kon net voor de rust scoren voor Mainz. Na de rust scoorde Bayern nog drie keer via Goretzka, Tel en Choupo-Moting, Mainz scoorde via Ingvartsen. Bayern wordt zo weer even alleen leider, Union Berlin speelt zondag tegen Borussia Mönchengladbach.

Bayer Leverkusen, dinsdag tegenstander van Club Brugge in de Champions League, verloor uit bij RB Leipzig. Nkunku zorgde voor de openingsgoal na een halfuur, Werner scoorde zeven minuten voor tijd de 2-0 eindstand. Leverkusen blijft zo in de gevarenzone staan, Leipzig klimt naar plek zes.

Borussia Dortmund ging op bezoek bij Frankfurt. Thorgan Hazard speelde op de linksachter een deed het goed. Hij zag Brandt de openingsgoal maken, Kamada scoorde vijf minuten later de 1-1. Jude Bellingham bezorgde Borussia Dortmund de zege met zijn derde van het seizoen. Dortmund staat zo voorlopig derde, Frankfurt blijft hangen op plek vijf.

In de andere wedstrijden won Stuttgart van Augsburg met 2-1. Stuttgart springt zo naar een veilige plaats in het klassement. Wolfsburg, met Kasteels en Bornauw in de basis, won van Bochum met 4-0, Felix Nmecha zorgde voor twee goals en zo klimt Wolfsburg ook verder naar boven uit de gevarenzone.