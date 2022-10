Drama in Italië voor Arsenal-huurling na steekpartij: "Heb iemand zien sterven"

Donderdagavond bereikte ons het nieuws dat er in de buurt van Milaan een steekpartij had plaatsgevonden in een supermarkt. Een van de slachtoffers zou profvoetballer Pablo Mari geweest zijn.

Even later werden de geruchten ook bevestigd. Mari is een verdediger van Arsenal maar wordt dit seizoen uitgeleend aan Monza nadat hij vorig jaar al voor Udinese in de Serie A speelde. Het was eerst niet duidelijk hoe ernstig Mari eraan toe was maar dat lijkt nu al bij al nog mee te vallen.

Al zullen de gebeurtenissen nog wel even nazinderen bij de Spanjaard. "Ik was met mijn baby en voelde plots een steek in mijn rug. Toen zag ik een man iemand in de nek steken. Ik heb geluk gehad maar wel iemand voor mijn ogen zien sterven", klinkt het bij de Gazzetta.

Het motief van de aanvaller is nog niet bekend, mogelijk kampte hij met mentale problemen.