Hugo Cuypers (KAA Gent) over buikgriep: "Kon niet meer op mijn benen staan"

KAA Gent werd tijdens zijn Conference League match tegen Shamrock Rovers getroffen door heel wat spelers met buikgriep.

Hein Vanhaezebrouck moest heel wat wissels doorvoeren tegen de Ieren door een plotse opstoot van buikgriep in zijn spelerskern. Zo speelde ook spits Hugo Cuypers donderdag niet.

"Ik kon niet meer op mijn benen staan”, zegt de spits. "Ik heb een hele nacht moeten overgeven. Pas rond 17 uur in de namiddag kon ik voor het eerst weer iets eten. Nu voel ik me al beter."

"Op de ochtendtraining heb ik wat gelopen, al voelde ik wel dat het me meer energie kostte dan normaal. We zullen zien hoe het de komende dagen evolueert." Of Cuypers tegen OH Leuven kan starten is dus nog niet duidelijk.