Lois Openda gelooft in speelkansen op het WK in Qatar: "Er zijn nog twee wedstrijden te gaan voor de selectie"

De aanvaller van RC Lens kwam vrijdagavond als invaller in actie en scoorde een hattrick.

Wat een geweldig gevoel mpet dat toch zijn... Na zes wedstrijden zonder doelpunt zat Lois Openda op de bank voor de wedstrijd van RC Lens tegen Toulouse. De 22-jarige aanvaller kwam als invaller op het veld en scoorde een hattrick. Zo bezorgde hij zijn ploeg een 3-0 overwinning en blijft Lens in het spoor van PSG. "Het is mijn eerste hattrick met RC Lens, voor alle fans. We blijven tweede en pakken de drie punten, het is een geweldige avond voor mij. Het was niet gemakkelijk, de laatste zes wedstrijden, maar ik had de steun van mijn teamgenoten en de coach. Maar het mag niet eindigen, het moet doorgaan. Ik was gebrand om te scoren voor iemand van mijn naasten die stierf. Ik was gefocust en aanwezig vanaf mijn eerste minuut. Ik voel veel liefde voor deze supporters. Je kunt zien dat mijn teamgenoten blij waren. Daarom hebben we een goede gemoedstoestand en gaan we allemaal voluit", vertelde de Belgische spits aan Prime Video.

In een nationale aanval waar Christian Benteke nu in de MLS speelt, Michy Batshuayi warm en koud blaast en Romelu Lukaku herstelt van een spierblessure, lijkt er duidelijk een kans dat Lois Openda op het WK in Qatar zal spelen. "De Wereldbeker? Het is niet slecht om een hattrick te maken voor een spits. We moeten blijven presteren, er zijn nog twee wedstrijden te gaan voor de selectie", besloot Openda. Voor het WK speelt Openda met Lens nog tegen Angers en Clermont.