"That's what she said": Michy Batshuayi blijft maar scoren én kent zijn klassiekers met verwijzing naar 'The Office'

Michy Batshuayi is aan een opmerkelijke maand oktober bezig. Of hij dat nog wat extra luister gaat bijzetten tegen Istanbulspor moeten we nog afwachten, maar de Rode Duivel maakte sowieso al indruk.

Alles samen speelde Michy Batshuayi al 391 minuten voor Fenerbahçe dit seizoen, verdeeld over tien wedstrijden en vooral met invalbeurten.

In die 391 minuten scoorde hij wel al vijf keer, waardoor hij voor zijn team om de 78 minuten van belang is - toch straffe cijfers.

In sommige wedstrijden scoort hij als invaller snel nog een doelpunt, in andere kan hij als basisspeler meteen zijn team op weg zetten naar een driepunter.

En verder blijft Batsman ook actief op de sociale media. Zo kwamen we te weten dat hij een fan is van The Office, afgaande op enkele van zijn tweets van deze maand.