Hoefkens vist Yaremchuk op voor trip naar Leverkusen: "Dat wil ik op zo'n moment vooral van een speler zien"

Roman Yaremchuk reisde vandaag met Club Brugge af naar Duitsland. Carl Hoefkens vist de blauw-zwarte recordaankoop op voor de wedstrijd bij Bayer 04 Leverkusen.

Roman Yaremchuk werd afgelopen weekend nog gepasseerd door Carl Hoefkens. De aanvaller zou geklaagd hebben over zijn gebrek aan speelminuten. Al tilt de coach van Club Brugge ook niet héél zwaar aan het voorval.

"Voor mij is er nooit een probleem geweest", aldus Hoefkens bij Sporza. "Eigenlijk kan je de situatue vergelijken met wat er gebeurd is met Noa Lang. Op zo'n moment wil je vooral een reactie zien van de speler in kwestie."

Voor mij is er nooit een probleem geweest

En die reactie was er dus ook bij de Oekraïner. "We hebben vanochtend zelfs nog een goed en opbouwend gesprek met elkaar gehad. Het is duidelijk: we willen in Leverkusen vol voor de groepswinst gaan."