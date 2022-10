Afwezigen bij Club Brugge in de aanloop naar het Champions League-duel tegen Bayer Leverkusen

Dinsdag speelt Club Brugge zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Tegen Bayer Leverkusen kan Club zijn 1e plaats veiligstellen.

De aanloop naar de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen gebeurt niet vlekkeloos. Clinton Mata ontbrak op de laatste training voor de afreis naar Duitsland. Hij herstelt van een enkelblessure en raakt niet fit voor het CL-duel.

Verder moet Carl Hoefkens nog meer puzzelen voor zijn verdediging. Denis Odoi en Abakar Sylla zijn geschorst. Zo zal Buchanan wellicht op de rechtsback moeten spelen.

Roman Yaremchuk trainde mee en wordt in de selectie verwacht, maar dat moet nog bevestigd worden. Ook Andreas Skov Olsen trainde mee. Dat is goed nieuws, want afgelopen weekend bleef hij aan de kant door een kneuzing aan zijn heup.