Gent-doelman Nardi blijft strijdvaardig: "Volgende week op 5 punten staan van Club en geen 8"

Gent-doelman Paul Nardi was een van de lichtpuntjes bij AA Gent tegen Oud-Heverlee Leuven. En dat is niet echt een goed teken.

Als je doelman man van de match is, heeft de tegenstander te veel kansen gehad, tot daar het hoofdstuk uitspraken die zo van Johan Cruijff kunnen zijn.

In de tweede helft moest hij zich onderscheiden op pogingen van De Norre en Gonzalez en ook bij het penaltydoelpunt van Gonzalez zat Nardi er dicht bij maar hij kon niet voorkomen dat OHL op gelijke hoogte kwam in een gesloten wedstrijd. "Er waren weinig kansen maar er was wel veel strijd", oordeelt Gent-doelman Paul Nardi zelf na de wedstrijd. "We kenden niet al te veel problemen tot aan de penalty en vanaf dan waren ze de gevaarlijkste ploeg. We konden nog tegenprikken op stilstaande fases maar veel zat er niet meer in", klinkt het.

Belangrijke week in zicht

Trainer Hein Vanhaezevrouck was tevreden met het punt dat Gent mee terug nam uit Leuven maar dat betekent wel dat het gat met nummer 4 Club Brugge nu gegroeid is tot 8 punten. "En volgende week willen we er daar opnieuw 5 punten van maken in het onderlinge duel tegen Club. We zullen vol voor winst gaan. Eerst is er wel nog de belangrijke wedstrijd tegen Molde. Er zit een heel belangrijke week aan te komen", beseft de Fransman maar al te goed.