Vanaken en Club Brugge gaan in Leverkusen vol voor groepswinst: "Al is het moeilijk te zeggen of de loting daardoor beter zal zijn"

Club Brugge krijgt morgen de kans om zich te verzekeren van groepswinst in de Champions League. Ook Hans Vanaken wil nog een keertje tonen dat blauw-zwart met recht en reden mag overwinteren.

Een overwinning op het veld van Bayer 04 Leverkusen is altijd genoeg om de groepswinst mee te nemen naar West-Vlaanderen. Al kan Club Brugge zonder druk voetballen. Ook na de jaarwisseling danst blauw-zwart nog mee op het Kampioenenbal.

"Eerste worden in de groep staat iets mooier", glimlacht Hans Vanaken in Het Laatste Nieuws. "Al is het moeilijk te zeggen of de loting daardoor beter zal zijn. Er blijven zestien topploegen over. Voor ons eergevoel gaan we voor groepswinst. Al mag een verlies niet als iets negatiefs gezien worden.