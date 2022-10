Supporters Lierse houden wrange nasmaak over aan razzia tijdens trip naar Brussel: "Privacy geschonden en bestolen"

Bij Lierse hadden ze zich meer voorgesteld van de trip naar RWDM. En dan ging het niet eens enkel over de sportieve nederlaag.

De 3-0 op bezoek bij RWDM kwam hard aan, maar de supporters hadden ook te klagen over het optreden van de federale politie.

Verontwaardiging

“We zijn enorm verontwaardigd over het optreden van de federale politie in Molenbeek. Wij hebben niks tegen een controle van onze supportersbussen of supporters. Maar wel over de manier waarop die is gebeurd", aldus Joeri Van Genechten - voorzitter van de supportersfederatie - tegen Het Nieuwsblad.

"Handtassen en zakken werden zomaar geopend, jassen gecontroleerd. Op die manier werd niet enkel onze privacy aangetast, op de koop toe is er geld ontvreemd.” Een enveloppe met 400 euro zou zijn verdwenen in het tumult.