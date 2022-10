Vandenbempt maakt zich zorgen over Club Brugge: "Geen geslaagde transfer" en "Deze vreemde situatie is ontstaan"

Club Brugge staat op bezoek bij Bayer Leverkusen toch een klein beetje onder druk, al had het tot voor kort schijnbaar niets te verliezen.

"De vreemde situatie is ontstaan waarin je na een historische kwalificatie toch nog wat te verliezen hebt in Leverkusen", klinkt het bij monde van Peter Vandenbempt bij Sporza.

"Je wilt niet met een nederlaag tegen een staartploeg in de Bundesliga naar de duels tegen Gent en Antwerp trekken. De spelers moeten na een zware periode dus nog vol aan de bak."

Yaremchuk

Ondertussen ziet Vandenbempt ook wat mislukte transfers bij blauw-zwart. Zo had hij het al over Boyata (lees het HIER nog eens na), maar ook van Yaremchuk had de man van de radio meer verwacht.

"Een speler van 16 miljoen die nog altijd niet op dezelfde golflengte zit als zijn trainer. Ook de kansen die hij kreeg, heeft hij niet gegrepen. Op dit moment is hij geen geslaagde transfer."