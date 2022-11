🎥 Hoeveel assists had De Bruyne al gehad als deze twee vertrokken spitsen deze fantastische passes hadden afgewerkt?

Raheem Sterling vertrok deze zomer naar Chelsea en Jésus naar Arsenal. In de plaats kreeg Kevin De Bruyne Erling Haaland om zijn passes af te werken. Een goeie ruil als we zien wat beide voorgenoemde heren in het verleden lieten liggen. Een compilatie.

Jesus et Sterling ont du sang sur les mains pic.twitter.com/UNGS5WBwAs — 60SecondesFoot (@60secondesF) October 31, 2022