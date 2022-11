Rio Ferdinand vol lof over Rode Duivel: "Hij doet grootse dingen momenteel"

Is hij de Rode Duivel met het beste vormpeil dit moment? Na Kevin De Bruyne is Leandro Trossard dat wellicht wel. Zijn prestaties zorgen ervoor dat heel het land over hem praat.

Want ook Manchester United-legende en analist Rio Ferdinand is opgevallen hoe goed de Rode Duivel het momenteel doet bij Brighton & Hove Albion. Dit seizoen was hij al goed voor 7 doelpunten en 2 assits maar vooral tegen de topploegen scheert hij hoge toppen. Zo was hij goed voor een hattrick tegen Liverpool en wist hij ook de netten te laten trillen tegen Manchester City en Chelsea.

"Die doelpunten zijn niet eens het beste deel van zijn spel", vertelt Ferdinand in de podcast Vibe with Five. "Hij is heel creatief en zijn aanvalsspel is ongelooflijk. Hij is nu ook veel beslissender dan enkele maanden geleden en dat miste hij nog volgens mij", klinkt het.

Photonews

Wie zich in de kijker speelt bij een middenmoter in de Premier League mag ervan uitgaan dat hij in de gaten gehouden wordt door de topteams. "Maar er is op hem nog geenenkel bod binnengekomen sinds hij bij Brighton speelt", weet Ferdinand. "Al zou het me niet verbazen dat zijn ex-trainer Potter hem naar Chelsea wil binnenhalen", besluit hij.

Het contract van Leandro Trossard loopt af na het volgende seizoen dus heel wat clubs zullen de komende maanden bij Brighton en Trossard polsen of de Rode Duivel geen transfer ziet zitten. Mogelijk kan hij op het WK de transferprijs nog wat opdrijven.