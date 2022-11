Geraerts met Union weer tegen dat andere Union: "Beiden een mooi voorbeeld om in onmogelijke dingen te geloven"

Twee clubs met de naam Union doen dingen die niet lang geleden onmogelijk werden geacht. Geraerts heeft zich met zijn Union wel al verzekerd van een plek in de achtste finales van de Europa League.

Het treffen met Union Berlin is voor de Brusselaars dus eigenlijk een overbodige wedstrijd. Al ziet Karel Geraerts het zo niet. "We gaan het opnemen tegen de koploper van de Bundesliga, een van de beste competities ter wereld. Dat is een mooie bron van motivatie en een mooie uitdaging voor de spelers", zegt de trainer op zijn persconferentie.

Gelijkenissen

Na twaalf speeldagen bijt de rest van de Bundesliga voorlopig nog altijd de tanden stuk op Union Berlin. "Het is een ploeg die al enorm verrast heeft, niet enkel dit seizoen overigens. Er zijn inderdaad wel wat gelijkenissen tussen ons en Union Berlin. We zijn beiden een mooi voorbeeld om toch in onmogelijke dingen te geloven."

Union SG mag dan al zeker zijn van groepswinst. De ploeg uit Berlijn concurreert nog met Braga voor de tweede plaats in de poule. "We moeten eerlijk zijn tegenover beide clubs. Ik probeer altijd een team op te stellen dat kan winnen. Ik houd rekening met veel paramters vooraleer ik keuzes maak."